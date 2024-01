AutoZone Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Autozone hat in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut" und setzt sich aus 8 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Autozone vor. Gemäß der durchschnittlichen Kursprognose von 2854,8 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 2,68 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Autozone eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Autozone besonders negativ diskutiert. An vier Tagen überwog die positive Kommunikation, während an acht Tagen die negative Kommunikation dominierte. Aktuell konzentrieren sich die Anleger jedoch vor allem auf positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Autozone basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Autozone-Aktie bekommt deshalb eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Autozone-Aktie beträgt aktuell 14, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und ein "Gut"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält Autozone damit ein "Gut"-Rating auf Basis der RSI-Analyse.