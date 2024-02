AutoZone Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Autozone-Aktie liegt bei 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 30,05 liegt. Auch hier ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Autozone.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten die Autozone-Aktie insgesamt als "Gut", da 8 Kaufempfehlungen, 1 Neutral-Empfehlung und keine negativen Empfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 2854,8 USD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 2,02 Prozent hinweist. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Autozone beträgt 20, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Spezialität Einzelhandel" als unterbewertet gilt. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Autozone eine Performance von 10,68 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -6,68 Prozent gefallen sind, was einer Outperformance von +17,35 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt Autozone um 16,06 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.