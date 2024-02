AutoZone Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt werden. Für die Autozone-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 67, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 37,5, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Autozone-Aktie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was sich auch auf Aktien auswirken kann. Für Autozone wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Aus charttechnischer Sicht erhielt die Autozone-Aktie eine "Gut"-Bewertung, basierend auf einem Durchschnitt von 2567,85 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage und einem Schlusskurs von 2724,88 USD am letzten Handelstag (+6,12 Prozent Unterschied). Die kurzfristige Analyse ergab jedoch eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem 50-Tages-Durchschnitt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, und auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils negativ. Dies führte zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung. Die Auswertung ergab jedoch auch 8 positive und keine negativen Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Neutral"-Einstufung.