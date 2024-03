AutoZone Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Autozone ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Insgesamt wurde an 11 Tagen positiv über das Unternehmen diskutiert, während an einem Tag negative Kommentare im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Fokus standen. Trotzdem erhält Autozone auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Autozone liegt bei 42,29, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch der langfristige RSI25 beläuft sich auf 33,89, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Autozone bei 2592,06 USD liegt, während der aktuelle Kurs 3059,51 USD beträgt. Dies entspricht einem positiven Abstand von +18,03 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 liegt bei 2780,23 USD, was einen Abstand von +10,05 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In fundamentalen Kennzahlen betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Autozone bei 19,81, was 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 35 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.