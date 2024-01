AutoZone Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Autozone-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 78, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Autozone-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Autozone-Aktie jedoch 7,64 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -4,65 Prozent, wobei Autozone aktuell 7,38 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für die Autozone-Aktie ist derzeit "Gut", basierend auf 8 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 12,52 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Statistische Auswertungen zeigen allerdings einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.