AutoZone Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Autozone-Aktie liegt bei 63, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 41,57 liegt. Auch hier zeigt sich, dass die Autozone-Aktie weder über- noch unterkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Autozone.

Die technische Analyse zeigt, dass die Autozone-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2568,07 USD, was nahe dem aktuellen Schlusskurs von 2696,15 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 2674,71 USD liegt in der Nähe des letzten Schlusskurses, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Autozone-Aktie eine Performance von 10,68 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -7,83 Prozent gefallen sind, was zu einer Outperformance von +18,5 Prozent führt. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Autozone-Aktie mit einer Überperformance von 19,68 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung bei Autozone in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien zeigt 0 Schlecht- und 7 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einschätzung.