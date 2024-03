AutoZone Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Autozone liegt derzeit bei 22, was bedeutet, dass die Börse 22,81 Euro für jeden Euro Gewinn von Autozone zahlt. Dieser Wert ist 36 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Spezialität Einzelhandel", der momentan bei 35 liegt. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Autozone eine Rendite von 39,06 Prozent erzielt, was mehr als 41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 7,25 Prozent, wobei Autozone mit 31,81 Prozent deutlich darüber liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Autozone derzeit bei 2630,77 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 3191,48 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +21,31 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 2900,82 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit +10,02 Prozent Abstand auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Autozone in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Titels führt. Allerdings zeigen die konkret berechenbaren Handelssignale aus den sozialen Medien 6 "Gut"-Signale und 0 "Schlecht"-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einschätzung.