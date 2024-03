AutoZone Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Autozone lassen sich über einen längeren Zeitraum verfolgen und auswerten. Insgesamt zeigt sich eine eher schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite von Autozone beträgt derzeit 0 Prozent, was leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Analysten bewerten die Autozone-Aktie insgesamt als "Gut", basierend auf 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -7,18 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt bekommt Autozone eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Autozone mit einem Wert von 19,81 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 35,77. Dadurch wird das Unternehmen als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.