AutoZone Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Aktie von Autozone gilt nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da es mit 19,76 insgesamt 47 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der bei 37,58 liegt. Aufgrund dieser Bewertung aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie eine Einstufung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Autozone-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2553,22 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2722,98 USD, was einem Unterschied von +6,65 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 2628,53 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+3,59 Prozent) liegt und die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Autozone also eine "Gut"-Bewertung aus technischer Sicht.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" konnte die Aktie von Autozone im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,99 Prozent erzielen, was 19,44 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -7,35 Prozent, während Autozone aktuell 24,34 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Autozone als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Autozone-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 14,04, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 42,42, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.