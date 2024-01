AutoZone Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Autozone-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 8 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen der letzten zwölf Monate. Es gab jedoch keine Analystenupdates zu Autozone im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (2854,8 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 11,12 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Autozone also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In den Diskussionen in den sozialen Medien zu Autozone häufen sich gegenwärtig die negativen Meinungen. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wurden sechs Handelssignale identifiziert, wovon 6 als positiv und 0 als negativ bewertet wurden. Entsprechend wird die Aktie von Autozone als "Gut" eingestuft.

Die Analyse der Stimmungen und Diskussionen im Internet zeigt, dass die Diskussionintensität über die Autozone-Aktie mittelmäßig ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Autozone auf 2549,21 USD, während der aktuelle Kurs bei 2569,1 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2619,52 USD, was einer Distanz von -1,92 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Autozone-Aktie also mit "Neutral" bewertet.