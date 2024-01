AutoZone Aktie: Augen auf!

Der Aktienkurs von Autozone hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,99 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche eine Outperformance von +25,87 Prozent bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei -3,51 Prozent, wobei Autozone 20,5 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Autozone-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) eine positive Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs von 2768,31 USD liegt deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt von 2557,11 USD, was eine Abweichung von +8,26 Prozent bedeutet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 2636,06 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +5,02 Prozent darstellt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negative Diskussionen über Autozone geführt wurden. An zwei Tagen waren die Themen jedoch überwiegend positiv, während an 11 Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen überwogen die negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität über Autozone hoch ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings gab es auch eine negative Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.