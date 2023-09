AutoZone Aktie im Aufwärtstrend: Analystenprognose sagt +8,39% Gewinn voraus

Die AutoZone Aktie konnte in den letzten Monaten eine starke positive Entwicklung verzeichnen. Der Gleitende Durchschnitt 50 zeigt keine Anzeichen von Widerstand und die Aktie befindet sich weiterhin in einem Aufwärtstrend. Analysten sind optimistisch und prognostizieren einen Kursanstieg auf 2,60 Tsd. EUR innerhalb der nächsten 12 Monate, was einem Gewinn von +8,39% entspricht.

Das Unternehmen wird in Kürze seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen und sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die neuen Zahlen. Die Erwartungen sind hoch, da ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal erwartet wird. Der Umsatz soll voraussichtlich um +203,27% auf 15,12 Mrd. EUR steigen und der Gewinn um +201,31% auf 2,28 Mrd. EUR.

Auf Jahressicht sehen die Prognosen ebenfalls vielversprechend aus. Der...