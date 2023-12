AutoZone Aktie: Alles kein Problem!

Die technische Analyse der Autozone-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2533,54 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2636,69 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz von +4,07 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 2597,17 USD, was zu einem Abstand von +1,52 Prozent führt und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Autozone-Aktie beträgt 55,52, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 51,18, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild ergibt daher eine Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Stufe daher als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten sind insgesamt positiv gestimmt, da 8 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft werden. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" betrachtet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 2854,8 USD, was einer Entwicklung von 8,27 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" eingestuft.