AutoStore Holdings Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Autostore war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. An vier Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dabei erhält Autostore auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Autostore beläuft sich auf 13,14, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, liegt bei 27,53, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Die Bewertung basierend auf dem RSI führt zu einem Gesamt-Rating von "Gut".

Bei der technischen Analyse steht der aktuelle Kurs von Autostore bei 18,71 NOK, was einer Distanz von +25,4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -8,78 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

In den letzten Wochen wurde in den sozialen Medien keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Autostore beobachtet. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Autostore wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

