AutoStore Holdings Aktie: Anleger sollten dies wissen!

In den letzten Tagen war die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Autostore. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt damit eine positive Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Hierbei werden der 50- und 200-Tages-Durchschnitt berücksichtigt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Autostore-Aktie beträgt derzeit 19,34 NOK. Der letzte Schlusskurs liegt mit 17,59 NOK deutlich darunter, was eine Abweichung von -9,05 Prozent im Vergleich bedeutet. Basierend darauf erhält Autostore daher eine "Schlecht"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt beträgt dieser aktuell 18,34 NOK, was einer Abweichung von -4,09 Prozent entspricht. Somit ergibt sich auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt wird Autostore auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI für Autostore liegt derzeit bei 71,56 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Autostore für diesen Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Autostore in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, weshalb Autostore auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zusammenfassend wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.