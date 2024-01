AutoNation Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Autonation-Aktie wurde von Analysten bewertet, wobei die Meinungen gespalten sind. Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind 1 Bewertung als "Gut" eingestuft worden, 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein Rating von "Gut" für das Wertpapier. Es gibt jedoch keine aktuellen Analystenupdates zu Autonation aus dem letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 175 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 16,53 Prozent vom letzten Schlusskurs (150,18 USD) steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Gut". Zusammengefasst erhält Autonation von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Autonation in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von uns. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Autonation in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses schneidet Autonation im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" sehr gut ab. Mit einer Rendite von 39,96 Prozent liegt die Aktie um mehr als 29 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,54 Prozent kommt, schneidet Autonation mit 44,5 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Autonation aktuell bei 52,6 liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 35,54 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".