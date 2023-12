AutoNation Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Aktienkurs von Autonation hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 13,26 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Branche liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite von -5,64 Prozent in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt Autonation mit 18,9 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Diese positive Entwicklung hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Autonation-Aktie bei 144,22 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 151,11 USD, was einem Unterschied von +4,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 137,21 USD, wobei der letzte Schlusskurs um +10,13 Prozent darüber liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Autonation daher für die einfache Charttechnik mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Autonation liegt bei 38,46, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 37,4 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Autonation in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass insbesondere negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Anleger-Stimmung führt.