AutoNation Aktie: Jubelschreie!

Der Autonation-Kurs wird am 29.04.2023, 12:11 Uhr an der Heimatbörse New York mit 131.7 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Automobilhandel".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Autonation entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Autonation. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Autonation erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 14,53 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um 105,14 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -90,61 Prozent im Branchenvergleich für Autonation bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 49,92 Prozent im letzten Jahr. Autonation lag 35,39 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Für Autonation liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 169 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (131,7 USD) könnte die Aktie damit um 28,32 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Autonation-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.