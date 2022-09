Auto1 Group-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "AUTO1 Group":

Autohero hat sich eine Produktionskapazität von bis zu 18.500 Autos in Belgien gesichert. Demnach ist die Profitabilitätsstrategie der Gruppe weiter in voller Fahrt. In diesem Zusammenhang können sogar mehr als 200 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Wird sich das demnächst auch positiv auf den Kurs auswirken? In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Auto1 Group-Aktie jetzt zu… Hier weiterlesen