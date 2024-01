Autins Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Derzeit gibt es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Autins in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikante Zunahme oder Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Autins daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Autins derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,65 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Automatische Komponenten"-Branche beträgt die Differenz -2. Daher erhält die Autins-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Autins-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,67 Prozent erzielt, was 10,95 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt -2,44 Prozent, und Autins liegt aktuell 19,11 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Autins-Aktie derzeit bei 10,5 GBP, was +3,35 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +0,19 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.