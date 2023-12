Autins Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die britische Firma Autins schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,67 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Autins-Aktie (10,5 GBP) um +1,25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine ähnliche Tendenz, mit einer Abweichung von +1,65 Prozent und somit auch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Autins ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Autins-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 33, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 42,86 liegt. Beide Werte führen zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Autins basierend auf Dividendenrendite, technischer Analyse, Anleger-Stimmung und dem Relative Strength Index.