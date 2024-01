Autins Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Autins. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 33,33 Punkte, was bedeutet, dass Autins derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt den gleichen Wert von 33,33, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Somit wird Autins insgesamt als "neutral" für diesen Aspekt unserer Analyse bewertet.

In Bezug auf die Fundamentaldaten hat Autins ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7. Im Vergleich dazu haben ähnliche Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 20. Aus fundamentaler Sicht ist Autins daher unterbewertet und erhält eine "gute" Bewertung in dieser Kategorie von der Redaktion.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen war neutral, weder positiv noch negativ. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf Autins. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment als "neutral" bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Autins in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,56 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" sind im Durchschnitt um -9,95 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Autins im Branchenvergleich um +15,5 Prozent outperformt hat. Im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite von Autins um 0,4 Prozent unter dem Durchschnitt. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die outperformende Performance im Branchenvergleich führen zu einer "guten" Bewertung in dieser Kategorie.