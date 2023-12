Autins Aktie: Alles nach Plan!

Die fundamentale Analyse zeigt, dass Autins im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Automatische Komponenten" mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,96 deutlich unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 36,6, was einen Abstand von 78 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) von Autins einen Wert von 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 66,67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Autins mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 2,67 %. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielte Autins in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,56 %, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -11,82 % gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +17,38 % im Branchenvergleich für Autins. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite von Autins um 0,82 % über dem Durchschnittswert von 4,74 %.

Insgesamt führt die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich zu einer "Gut"-Bewertung für Autins in dieser Kategorie.