Authentix, Inc. unterzeichnet Zehn-Jahres-Vertrag mit Botswana Unified Revenue Service zur Bereitstellung eines Marketplace-Governance-Programms für die digitale Kennzeichnung und Verfolgung von Tabak- und Alkoholprodukten

Addison, Texas und Gaborone, Botswana (ots/PRNewswire) -Authentix gab heute die Unterzeichnung eines 10-Jahres-Vertrages mit dem Botswana Unified Revenue Service (BURS) für eine fiskalische Kennzeichnung und digitale Verfolgungslösung für im Land verkaufte Tabak- und Alkoholprodukte bekannt. Dieses digitale Steuermarkenprogramm soll den illegalen Handel und Fälschungen verhindern und gleichzeitig sicherstellen, dass die Bürger echte und sichere Produkte erhalten.Das neue digitale Track-and-Trace-System wird die Steuereinnahmen der Hersteller und Importeure erhöhen, indem es die Einhaltung der Vorschriften durch die Industrie verbessert, den illegalen Handel eindämmt und die Untererfassung von Mengen verhindert. Der neue Vertrag umfasst die Kennzeichnung und digitale Verfolgung von schätzungsweise 500 Millionen Produkteinheiten pro Jahr.Authentix TransAct™, eine sichere SaaS-basierte IT-Datenplattform, bildet zusammen mit dem Direktdruck von sicheren, serialisierten digitalen Produktcodes die branchenweit führende digitale Hochsicherheitslösung für die Nachverfolgung und Durchsetzung. Das System wird betrügerische Aktivitäten eindämmen und abschrecken - und so die Öffentlichkeit vor den schädlichen Auswirkungen von Schmuggelware schützen und gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle legitimen Akteure der Branche gewährleisten. Das landesweite Programm umfasst Implementierung, Schulung, technische Unterstützung, Hardware-Installation, laufende Wartung und Programm-Management durch das Authentix-Botswana Operations Office.Kevin McKenna, Chief Executive Officer von Authentix, kommentiert: „Wir freuen uns, dass BURS uns mit der Implementierung und dem Management der landesweit ersten und sehr wichtigen digitalen Tracking-Lösung für diese Produkte beauftragt hat und uns vertraut. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit BURS und die Umsetzung des Programms, um die vielen Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger Botswanas schnell zu realisieren."In Zusammenarbeit mit Regierungen auf der ganzen Welt haben die Authentix Marketplace Governance-Programme dazu beigetragen, die Authentifizierung und Rückverfolgbarkeit von Produkten sicherzustellen und gleichzeitig Steuereinnahmen in Milliardenhöhe zu erzielen.Über Authentix:Als führender Anbieter von Authentifizierungslösungen ist Authentix von der Komplexität der Lieferkette überzeugt. Authentix bietet fortschrittliche Authentifizierungslösungen für Regierungen, Zentralbanken und kommerzielle Produkte und sorgt so dafür, dass die lokale Wirtschaft wächst, die Sicherheit von Banknoten erhalten bleibt und kommerzielle Produkte größere Marktchancen haben. Der partnerschaftliche Ansatz und die bewährte Branchenexpertise von Authentix inspirieren zu Innovationen und helfen Kunden, Risiken zu minimieren, den Umsatz zu steigern und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Authentix, Inc. hat seinen Hauptsitz in Addison, Texas, USA, und verfügt über Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Saudi-Arabien, Asien und Afrika, die Kunden auf der ganzen Welt bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.authentix.com.