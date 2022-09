Autel Robotics startet Markentag mit Autel Flight Club Video-Wettbewerb

Bothell, Washington (ots/PRNewswire) -Autel Robotics, ein führender Entwickler von Drohnen und Luftbildgeräten, hat heute eine Reihe von Aktivitäten für sein offizielles AutelDay-Markenevent gestartet.Vom 17. September bis 31. Oktober lautet das Thema des diesjährigen AutelDays „Neue Perspektiven. Neue Möglichkeiten." Dazu gehört auch der Autel Flight Club Video-Wettbewerb. Der Wettbewerb lädt dazu ein, die unendlichen Möglichkeiten zu erkunden, wenn man sich in die Lüfte schwingt und aus einer neuen Perspektive filmt. Autel hofft, dass die Teilnehmer die Drohnen der Serien EVO Nano, EVO Lite oder EVO II einsetzen, um kurze Videos zu erstellen.Die EVO Nano+ verfügt über einen 3-Achsen-Gimbal sowie einen 1/1,28 Zoll (0,8 Zoll) CMOS-Sensor, der 4K- und 50-MP-Fotos aufnehmen kann. Mit gerade einmal 249 Gramm wiegt sie genauso viel wie ein Standard-Smartphone und lässt sich somit fast überall hin mitnehmen. Das RYYB-Farbfilter-Array-Design dieser Drohne verfügt über eine große f/1.9-Blende, die dem Benutzer eine hervorragende Rauschunterdrückung ermöglicht und auch bei schlechten Lichtverhältnissen hervorragende Bilder liefert.Die EVO Lite+ bietet den Nutzern mehr Flexibilität, wenn es darum geht, ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen. Die Drohne verfügt über einige zusätzliche Funktionen, die bei der Aufnahme hervorragender Bilder aus der Luft helfen. Sie bietet 6K-Videos und zeichnet sich durch eine größere Flugreichweite mit weniger Störungen und ein Ultra-Weitwinkel-Hindernisvermeidungssystem aus. Mit der einstellbaren Blende von f/2,8 bis f/11 kann der Benutzer die Belichtung und die Schärfentiefe verändern und so hervorragende Effekte und Aufnahmestile erzielen. Die EVO Lite+ eignet sich auch für Nachtaufnahmen, da sie mit einem 1-Zoll-CMOS-Bildsensor und einem intelligenten Mondlicht-Algorithmus ausgestattet ist, der kristallklare, lebendige Bilddetails aufnimmt.Das Unternehmen sammelt die Beiträge während des Markentags, wertet sie unparteiisch aus und gibt die Gewinner bekannt. Zunächst erstellen die Nutzer ihre Inhalte mit einer Autel-Drohne. Dann sollten sie @Autelrobotics auf Instagram oder YouTube folgen und diesen Account auch taggen, wenn sie ihre Inhalte auf einer dieser Social-Media-Plattformen posten und den Hashtag #AutelDay verwenden.Autel hat eine Reihe von großzügigen Preisen für die besten Beiträge vorbereitet. Es gibt einen Hauptgewinner, der 2.000 Dollar mit nach Hause nehmen wird. Zwei zweite Preise und drei dritte Preise werden mit jeweils 1.500 bzw. 1.000 Dollar ausgezeichnet. Zusätzlich gehen Sonderpreise an weitere 20 Teilnehmer. Weitere Informationen finden Sie im Video mit den Wetbewerbsregeln (https://www.autelrobotics.com/articledetail/1035.html).Autel wird weitere Offline-Workshops und Roadshow-Kampagnen in verschiedenen Städten der Welt organisieren. Das Unternehmen wird auch verschiedene bekannte Persönlichkeiten aus der Branche einladen, um auf der Veranstaltung die neuesten Produkte des Unternehmens vorzustellen. Spezifische Regelungen für Offline-Aktivitäten entnehmen Sie bitte den lokalen Ankündigungen.Anlässlich des AutelDay-Markenevents bietet Autel seinen Kunden außerdem ein exklusives Sonderangebot (https://shop.autelrobotics.com/pages/autelday-promotion). Zwischen dem 17. und 30. September hat das Unternehmen den Preis des EVO Lite+ Premium Bundle (https://shop.autelrobotics.com/collections/evo-lite-series/products/evo-lite-plus?variant=41447599177922) um 20 Prozent auf 1.479 Dollar und des EVO Nano+ Premium Bundle (https://shop.autelrobotics.com/collections/evo-nano-series/products/evo-nano-plus?variant=41447228702914) um 20 Prozent auf 879 Dollar gesenkt.Informationen zu Autel RoboticsAutel Robotics ist ein Team von Branchenexperten mit einer echten Leidenschaft für Technologie und jahrelanger Erfahrung im Ingenieurwesen. Seit seiner Gründung im Jahr 2014 strebt Autel stets nach kundenorientierter Innovation und arbeitet kontinuierlich daran, den Industriestandard für Drohnen zu erhöhen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Shenzhen, dem Herzen der chinesischen Tech-Industrie; außerdem unterhält das Unternehmen Forschungs- und Entwicklungsstandorte auf der ganzen Welt, darunter Seattle, München und im Silicon Valley.Weitere Informationen finden Sie unter www.autelrobotics.com oder folgen Sie Autel Robotics auf Facebook @autelrobotics (https://www.facebook.com/autelrobotics) und Instagram @autelrobotics (https://www.instagram.com/autelrobotics/), oder abonnieren Sie den Youtube-Kanal von Autel Robotics (https://www.youtube.com/channel/UC1QYiRZkTUkmyW7atm776nA).Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1900655/image_1.jpgPressekontakt:Thea Tian,thea.tian@autelrobotics.com,+86-18768283005Original-Content von: Autel Robotics Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell