Landau/Isar (ots) -Die Einhell Germany AG zählt zu den wachstumsstärksten mittelständischen Firmen in Bayern. Das führende Unternehmen für Werkzeuge und Gartengeräte wurde im Rahmen von "Bayerns Best 50" als Preisträger ausgezeichnet. Hubert Aiwanger, stellvertretender bayerischer Ministerpräsident und Wirtschaftsminister, überreichte die Auszeichnung am 26. Juli 2022 persönlich in Schloss Schleißheim.Einhell überzeugt mit überdurchschnittlichem WachstumBereits zum zweiten Mal wurde der bayerische Werkzeug- und Gartengerätehersteller Einhell mit der Auszeichnung "Bayerns Best 50" prämiert und gehört damit zu den 50 wachstumsstärksten mittelständischen Unternehmen in Bayern. Der begehrte Preis wird vom Bayerischen Wirtschaftsministerium seit 2002 an mittelständische Unternehmen mit Sitz in Bayern für ihre herausragende Performance vergeben. Die diesjährigen Preisträger wurden von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Mazars GmbH & Co. KG als unabhängigen Juror nach objektiven Kriterien ermittelt.Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger würdigte die Leistung des Unternehmens und überreichte gleichzeitig den begehrten weißen "Bayerischen Wachstumslöwen" an Andreas Kroiss, Vorstandsvorsitzender der Einhell Germany AG."Dass wir in diesem Jahr zu den 50 wachstumsstärksten bayerischen Unternehmen zählen, erfüllt uns mit Stolz," sagte Einhell CEO Andreas Kroiss bei der Entgegennahme des Bayerischen Wachstumslöwen. "Die Auszeichnung ist vor allem ein wertschätzendes Zeichen für die mehr als 2.000 Mitarbeitenden von Einhell. Die Fachkompetenz, individuelle Leistungsbereitschaft und der starke Zusammenhalt gehören zu den Grundsäulen für unseren Erfolg. Wir freuen uns sehr darüber und sehen die Auszeichnung als Ansporn, auch weiterhin unser Bestes zu geben und zu den Besten zu gehören."Sowohl im Umsatz auch auch beim Ertrag konnte die Einhell Germany AG in den vergangenen Jahren ein überdurchschnittlich hohes Wachstum verzeichnen und die Vorjahreswerte deutlich übertreffen. Der Konzernumsatz legte in 2021 um 28 Prozent auf 927 Millionen Euro zu. Der Gewinn vor Steuern stieg um 45 Prozent.Stärkste Basis des anhaltenden Geschäftserfolgs ist die Akku-Plattform Power X-Change, mit der Einhell das kompetenteste Akkusystem für Heimwerker und Hobbygärtner am Markt bietet.Weiterhin spiegelt der starke Auftritt in den Baumärkten und in den E-Commerce Kanälen das nachhaltige Wachstum des Unternehmens wider. Auch die strategischen Marketingaktivitäten wie die Partnerschaft mit dem FC Bayern München und die internationale TV-Kampagne zahlen in das Wachstum der Marke ein.Bayerns Best 50 - der MittelstandswettbewerbDer Mittelstandspreis wird an Unternehmen vergeben, die sich als besonders wachstumsstark erwiesen haben und die Zahl ihrer Mitarbeiter und ihren Umsatz überdurchschnittlich steigern konnten. Sie leben Unternehmertum, übernehmen Verantwortung und schaffen die Arbeitsplätze, die die Grundlage für den hohen Lebensstandard in Bayern bilden. Um diese Leistung anzuerkennen, ehrt das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie die 50 wachstumsstärksten mittelständischen Unternehmen mit der Auszeichnung "Bayerns Best 50".Über die Einhell Germany AGEinhell ist führender Hersteller hochmoderner Werkzeuge rund um Haus und Garten. Durch den stetigen Ausbau seiner innovativen Akku-Plattform Power X-Change ist das international erfolgreiche Unternehmen mit Sitz in Landau/Isar (Bayern), Vorreiter im Bereich akkubetriebener Werkzeuge und Gartengeräte. Seit Jahren setzt Einhell mit seinen Produkten Standards in puncto Ausdauer, Leistungsstärke und Sicherheit. Die Einhell Kunden schätzen zudem die kabellose Freiheit bei allen Do-It-Yourself-Projekten, das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis und den erstklassigen Kundenservice.Press contact:Monika Aigner, Tel.: +49 9951 942 826, E-Mail: monika.aigner@einhell.comOriginal-Content von: Einhell Germany AG, übermittelt durch news aktuell