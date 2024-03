Auszeichnung für exzellenten Kundenservice: mein-dienstrad.de erhält Deutschen Servicepreis 2024

Oldenburg (ots) -Das Oldenburger Unternehmen mein-dienstrad.de ist als Service-Sieger beim begehrten Deutschen Servicepreis 2024 hervorgegangen. Mit der Auszeichnung werden Unternehmen geehrt, die im vergangenen Jahr einen herausragenden Kundenservice bewiesen haben. Mein-dienstrad.de (https://www.mein-dienstrad.de/), als eines der führenden Unternehmen im Firmenrad-Leasing, erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Fahrrad und bestätigt damit seine außerordentliche Kundenorientierung.mein-dienstrad.de als Service-Sieger ausgezeichnetDer Deutsche Servicepreis wird jährlich vom Deutschen Institut für ServiceQualität und dem Nachrichtensender ntv verliehen. Er würdigt sowohl große und etablierte als auch kleine Unternehmen und StartUps, die besondere Leistungen im Kundenservice zeigen und die Verbraucherbedürfnisse erfüllen. Die feierliche Auszeichnung fand in diesem Jahr am 15. Februar in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz statt. In 67 Kategorien, darunter Gesundheit, Haus & Wohnung, Mobilität, Reise & Freizeit sowie Energie und Finanzen sind bereits zum 14. Mal die servicebesten Unternehmen gekürt worden. Zu ihnen gehört auch mein-dienstrad.de, das in der Kategorie "Fahrrad Kundenurteil" als Service-Sieger hervorgeht. Seit seiner Gründung vor über 10 Jahren legt mein-dienstrad.de größten Wert auf die individuelle Beratung und Unterstützung seiner Kundinnen und Kunden und bietet unter anderem einen Rundum-Sorglos-Service (https://www.mein-dienstrad.de/rundumsorglos/). "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als Service-Sieger. Der Deutsche Servicepreis ist nicht nur eine Bestätigung unserer harten Arbeit, sondern auch ein Ansporn, weiterhin jeden Tag das Beste für unsere Kundinnen und Kunden zu geben", sagt Geschäftsführer Marcel Nothnagel von mein-dienstrad.de.Mehr als nur Kundenzufriedenheit: Der Deutsche Servicepreis 2024Die Ermittlung der Servicepreis-Sieger basiert auf einer umfangreichen Jahresauswertung, die das Deutsche Institut für Service-Qualität im Auftrag von ntv durchführt. Diese Auswertung beinhaltet Studien, Tests und Kundenbefragungen, die im Laufe des Jahres 2023 gesammelt wurden. Mit insgesamt 2.277 untersuchten Unternehmen und über 6.117 verdeckten Servicekontakten bietet die Methodik eine solide Grundlage für die Preisvergabe. Zusätzlich fließen die Ergebnisse von 254 Kundenbefragungen mit über 185.227 Kundenstimmen und die Analyse von 24.165 Social-Media-Beiträgen in die Bewertung ein. Die Bewertungskriterien umfassen dabei nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern auch die Qualität der Serviceleistungen, die Innovationskraft im Kundenservice und die Fähigkeit, auf individuelle Kundenwünsche einzugehen. Diese umfassende Herangehensweise gewährleistet eine faire und repräsentative Bewertung der Kundenserviceleistungen aller teilnehmenden Unternehmen."Abschließend möchte ich mich auch im Namen des gesamten mein-dienstrad-Teams bei unseren treuen Kunden bedanken, deren Feedback uns stets antreibt, noch besser zu werden. Unser Ziel bleibt es, ihre Erwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen und damit die Mobilitätswende weiterhin aktiv mitzugestalten", betont Marcel Nothnagel.Über mein-dienstrad.demein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstradleasing und ist eine Marke der baron mobility service gmbh mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad nach Wahl. Bezieht der Mitarbeiter das Dienstrad per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und darf sein Rad für private Touren nutzen. Bei zahlreichen Unternehmen - darunter Konzerne wie die Bayer AG und Henkel - ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. mein-dienstrad.de beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, arbeitet bundesweit mit über 4.000 relevanten Fachhändlern zusammen und ist markenunabhängig. Zudem unterstützt das Unternehmen Forschungsprojekte zur nachhaltigen Mobilität im Straßenverkehr in Kooperation mit der Universität Oldenburg und weiteren Hochschulen, um den Radverkehr mithilfe digitaler Innovationen insgesamt attraktiver zu machen. www.mein-dienstrad.dePressekontaktbaron mobility service GmbHMelanie WitteStaulinie 14-1526122 OldenburgTelefon: 0441 - 55 977 967Fax: 0441 - 55 977 999E-Mail: melanie.witte@baronmobil.comhttps://www.mein-dienstrad.deOriginal-Content von: baron mobility service GmbH, übermittelt durch news aktuell