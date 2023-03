Hamburg (ots) -Die Unternehmensberatung Berg Lund & Company (BLC) gehört zu den Topberatungen für Banken in Deutschland. Dies geht aus dem aktuellen Ranking von "brand eins" hervor. Das Wirtschaftsmagazin ermittelt jährlich gemeinsam mit Statista die bundesweit besten Unternehmensberatungen und Beraternetzwerke.Für das Ranking wurden Expertinnen und Experten sowie Klientinnen und Klienten schriftlich per E-Mail befragt. Nur wer oft genug empfohlen wurde, schaffte eine Aufnahme in das vielbeachtete Ranking. Es handelt sich also um ein positives Votum des Marktes."Unser Team aus exzellenten und erfahrenen Persönlichkeiten zählt im zehnten Jahr in Folge zu den besten Beratern Deutschlands. Das macht uns sehr stolz. Die erneute Auszeichnung bestätigt unseren höchsten Anspruch an Qualität, Ergebnis und Praxistauglichkeit. Wir stehen an der Seite unserer Kundinnen und Kunden - besonders in herausfordernden Zeiten wie diesen", sagt Dr. Torsten Lund, Partner und Gesellschafter bei Berg Lund & Company. "Wir danken allen Beteiligten für die gute Bewertung. Diese bestärkt uns darin, unser Leistungsspektrum stetig auszubauen. Mit unserer hohen Branchenexpertise und Kompetenzvielfalt begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden in eine erfolgreiche Zukunft."Das komplette Ranking finden Sie hier: brand eins Berater-Ranking (https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-thema/unternehmensberater-2023/interaktives-ranking-und-bestenliste)Interessierte Bewerberinnen und Bewerber finden hier weitere Informationen: http://berg-lund.de/karriereÜber Berg Lund & CompanyDas mittelständische Beratungshaus Berg Lund & Company mit Spezialisierung auf die Finanzdienstleistungsbranche und den Schienenverkehr bearbeitet in enger Zusammenarbeit mit seinen Klienten komplexe Zukunftsthemen mit großer wirtschaftlicher Tragweite. BLC versteht sich als Treiber der digitalen und agilen Transformation und bietet langjährige Expertise zu strategischen und fachlichen Fragestellungen aus Vertrieb, Fusionen, Fördermittelmanagement und Nachhaltigkeit. Das dynamische Team steht für höchsten Anspruch an Qualität, Ergebnissteigerung und Praxistauglichkeit. Mehr Informationen unter www.berg-lund.de (http://berg-lund.de/) .Berg Lund & CompanyAm Sandtorkai 7720457 Hamburgoffice@berg-lund.dewww.berg-lund.deT+49 40 822 401-100F +49 40 822 401-111Pressekontakt:Bettina Widmannwidmann@berg-lund.deM +49 151 188 240 32T +49 40 822 401-134Original-Content von: Berg Lund & Company, übermittelt durch news aktuell