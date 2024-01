Auswertung von Lohnsteuer-kompakt.de: Brandenburg hat die langsamsten Finanzämter Deutschlands

Berlin (ots) -Brandenburg hatte im Jahr 2023 die langsamsten Finanzämter Deutschlands - dicht gefolgt von Bremen, das im Vorjahr den letzten Platz belegte. Das geht aus einer Datenerhebung der führenden Online-Steuererklärung Lohnsteuer-kompakt.de hervor. Auf Platz eins landete Rheinland-Pfalz, dicht gefolgt von Hamburg und Nordrhein-Westfalen.In zehn Bundesländern mussten Steuerpflichtige deutlich länger auf ihre Steuererstattung warten. "Der Grund ist die hohe Arbeitsbelastung in den Finanzämtern wegen der Grundsteuererklärung", sagt Felix Bodeewes, Geschäftsführer von Lohnsteuer Kompakt. "Zwar haben trotz der Fristverlängerung viele Grundsteuerpflichtige ihre Grundsteuererklärung nicht abgegeben, doch macht sich der hohe Arbeitsaufwand dennoch bemerkbar."Im Schnitt mussten Brandenburger Steuerpflichtige 68,85 Tage auf ihre Steuererstattung warten, in Rheinland-Pfalz betrug die Wartezeit nur 49,97 Tage. Zum Vergleich: Im Vorjahr war Berlin mit einer Bearbeitungszeit von 45,8 Tagen auf dem ersten Platz gelandet.Am schnellsten arbeiteten 2023 die Finanzbeamten des Finanzamts Herne. Dort betrug die Bearbeitungszeit für eine Einkommenssteuererklärung lediglich 29,8 Tage. Weit abgeschlagen auf dem letzten Platz landete das Finanzamt Hameln-Holzminden mit einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von 114,7 Tagen. Dort warteten Steuerpflichtige also fast vier Mal so lange auf ihren Steuerbescheid als in Herne.www.lohnsteuer-kompakt.de/start/finanzaemter"Es ist interessant, dass Berlin und Hamburg als Stadtstaaten weiterhin auf den ersten vier Plätzen zu finden sind", sagt Felix Bodeewes, Geschäftsführer von Lohnsteuer-kompakt.de. "Auch wenn Berlin vom ersten auf den vierten Platz gerutscht ist", so Bodeewes."Insgesamt ist die Bearbeitungszeit der einzelnen Finanzämter erneut langsamer geworden", sagt Felix Bodeewes. "Der bundesweite Schnitt lag 2021 noch bei 49 Bearbeitungstagen und 2022 bereits bei 53,6 Tagen. Im vergangenen Jahr hat sich die Bearbeitungszeit erneut verlangsamt auf durchschnittlich 56,86 Tage."Die Bearbeitungszeiten der Finanzämter wurden anhand von über 400.000 über Lohnsteuer-kompakt.de im Jahr 2023 erstellten Steuererklärungen anonym erhoben. Insgesamt wurden 488 Finanzämter berücksichtigt, wobei pro Finanzamt mindestens 50 Steuererklärungen eingereicht wurden.Journalisten erhalten eine Übersicht der Bearbeitungsdauern der einzelnen Finanzämter nach Bundesländern sortiert auf Anfrage. Die Daten sind zur Veröffentlichung unter Angabe der Quelle: www.lohnsteuer-kompakt.de frei.Über Lohnsteuer-kompakt.de:Der mehrfache Testsieger Lohnsteuer-kompakt.de ist eine führende Anwendung für die Online-Steuererklärung in Deutschland. Die angebotenen Web- und Mobil-Anwendungen erlauben auch Steuerlaien die schnelle und einfache Abgabe der Einkommensteuererklärung. Die Anwendungen bilden geltende Gesetze perfekt ab und geben individuelle Steuertipps. Lohnsteuer-kompakt.de ist für fast alle Steuerzahler geeignet. 