Ausupreme Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Bewertungen von Aktien führen. Bei Ausupreme wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als neutral eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ausupreme-Aktie zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 49,26, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Ausupreme.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ausupreme diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Ausupreme eine Dividende von 4,65 % aus, was 1,01 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,66 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zum Branchendurchschnitt.