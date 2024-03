Ausupreme Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Dividendenpolitik von Ausupreme weist nur eine geringfügige Differenz von 0,97 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Händler auf. Mit einer Dividendenrendite von 4,65% im Vergleich zu 5,62% erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral. Die Bewertung basiert auf einer Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich mit dem Unternehmen befasst haben. Die Mehrheit der diskutierten Themen war neutral, was zu der Einschätzung führt, dass die Anlegerstimmung ebenfalls neutral ist.

Das technische Analyse-Signal, der Relative Strength Index (RSI), weist auf eine schlechte Einstufung hin, da der RSI bei 75 liegt. Der RSI25 hingegen, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt eine gute Einschätzung mit einem Wert von 26,25. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamteinschätzung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Händler-Branche erzielte Ausupreme in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 78,74%. Im Gegensatz dazu fielen ähnliche Aktien im Durchschnitt um -9,29%. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Ausupreme um 81,51% über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein gutes Rating in dieser Kategorie.