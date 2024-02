Ausupreme Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Aktie von Ausupreme hat in den letzten Tagen ein Kurs von 0,213 HKD erreicht, was einer Distanz von -3,18 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +18,33 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung der Aktie als "Gut" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" konnte die Aktie von Ausupreme im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,03 Prozent erzielen, was 31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Händler" beträgt -10,33 Prozent, wobei Ausupreme aktuell 36,36 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Tage zeigen eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Ausupreme. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral aufgenommen. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Ausupreme daher ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Analysen wird die Aktie von Ausupreme mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,89 bewertet, was 74 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Händler". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer positiven Einstufung der Aktie aus fundamentaler Perspektive als "Gut".