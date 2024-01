Ausupreme Aktie: Immer langsam!

Die Aktie von Ausupreme hat in den letzten Tagen verschiedene Bewertungen und Analysen erhalten. In Bezug auf die Dividende und den Aktienkurs liegt das Verhältnis aktuell bei 4, was zu einer negativen Differenz von -0,9 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Händler" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen von Analysten eine "Neutral"-Bewertung erhalten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Ausupreme-Aktie bei 0,231 HKD liegt, was einer Entfernung von +28,33 Prozent vom GD200 (0,18 HKD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung über 50 Tage zeigt, liegt bei 0,23 HKD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal mit einem Abstand von +0,43 Prozent. Zusammenfassend wird der Kurs der Ausupreme-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Ausupreme wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daraus ergibt sich eine insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In fundamentaler Hinsicht hat Ausupreme ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV von Unternehmen in der Branche "Händler" bei 39. Dies deutet darauf hin, dass Ausupreme aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in dieser Kategorie.