Australischer und neuseeländischer Dollar legen aufgrund ermutigender China-Daten zu

CANBERA (dpa-AFX) - Der australische und der neuseeländische Dollar haben am Mittwoch im asiatischen Handel zugelegt, nachdem die chinesischen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor im August besser ausgefallen waren als erwartet. Die jüngste Erhebung des National Bureau of Statistics zeigte, dass der chinesische PMI für das verarbeitende Gewerbe im August bei 49,4 lag, was die Erwartungen von… Hier weiterlesen