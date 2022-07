Australischer Dollar: Die Angst geht um!

Der australische Dollar hat am Freitag im asiatischen Handel gegenüber seinen wichtigsten Gegenwährungen nachgegeben, da sich die Risikostimmung angesichts der Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in China und der politischen Krise in Italien eingetrübt hat. Chinas Wirtschaft ist im zweiten Quartal stark geschrumpft, da die weit verbreiteten COVID-Schließungen die Aktivität beeinträchtigten Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im zweiten Quartal auf Jahresbasis nur noch um… Hier weiterlesen