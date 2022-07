Australische und neuseeländische Dollars: Erste Sahne!

Die asiatischen Märkte folgten der Wall Street, die nach guten Gewinnmeldungen und Hinweisen darauf, dass der staatliche russische Energiekonzern Gazprom am Donnerstag die Gasflüsse über die Nord-Stream-1-Pipeline wieder aufnehmen will. Gasflüsse in Russland wieder aufgenommen Die russischen Gasflüsse durch die Nord Stream 1-Pipeline werden nach einer Abschaltung wegen Wartungsarbeiten planmäßig wieder aufgenommen. Netflix meldete am Dienstag, dass seine Gewinne im… Hier weiterlesen