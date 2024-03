Australis Oil & Gas Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Australis Oil & Gas ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag negative Themen im Vordergrund standen. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder umkehren, abhängig von der Intensität und Häufigkeit der Stimmungsänderungen. Im Falle von Australis Oil & Gas wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Tendenz, was das langfristige Stimmungsbild weiterhin als "Schlecht" kennzeichnet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Australis Oil & Gas aktuell bei 0,02 AUD. Aufgrund des Abstands des Aktienkurses von -15 Prozent zu diesem Wert erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,01 AUD, was einer Differenz von +70 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), ergibt für die Australis Oil & Gas eine Einstufung von "Gut" basierend auf einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.