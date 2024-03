Australis Oil & Gas Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die technische Analyse der Australis Oil & Gas zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,02 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,015 AUD um -25 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,01 AUD, was einer Abweichung des Aktienkurses von +50 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher die Bewertung als "Gut". Das Gesamtrating basierend auf der technischen Analyse lautet somit "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Australis Oil & Gas-Aktie ein "Neutral"-Rating. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 66,67 und für den RSI25 beträgt er 46,15, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Australis Oil & Gas lassen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Gut" für die Australis Oil & Gas in diesem Punkt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren und vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung für die Australis Oil & Gas, basierend auf verschiedenen Analysemethoden und Bewertungskriterien.

Australis Oil & Gas kaufen, halten oder verkaufen?

