Australis Oil & Gas Aktie: Der Knall ist da!

Die Australis Oil & Gas-Aktie erhielt kürzlich eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.016 AUD, was einen Unterschied von -46,67 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 0,03 AUD darstellt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,02 AUD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 40, was eine neutrale Bewertung für den Zeitraum von 7 Tagen ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,25, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung auf Basis des RSI.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Australis Oil & Gas ist hingegen überwiegend positiv. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer positiven Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.