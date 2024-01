Australis Oil & Gas Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben daher die Kommentare und Befunde zu Australis Oil & Gas in sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Australis Oil & Gas diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Australis Oil & Gas daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Eine Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Australis Oil & Gas in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität auf, weshalb Australis Oil & Gas ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Australis Oil & Gas derzeit auf 0,03 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,015 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -50 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,02 AUD, was einem Abstand von -25 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Australis Oil & Gas als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 58,82 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.