Australis Capital wird immer uninteressanter …

Australis Capital wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit diesem Wert diskutiert. Insgesamt kann daher die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft werden.

In Bezug auf die weichen Faktoren, die zur Bewertung einer Aktie herangezogen werden, spielt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Australis Capital in den letzten Monaten folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität im Netz war erhöht, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv entwickelt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit wird Australis Capital insgesamt als "Gut"-Wert bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. In diesem Zusammenhang wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Australis Capital betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Australis Capital weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie auch für den RSI25 mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse, die anzeigen soll, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet, wird der gleitende Durchschnitt für 50- und 200-Tage betrachtet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Australis Capital-Aktie beträgt derzeit 0,03 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,025 CAD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,03 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Australis Capital auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.