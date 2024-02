Australis Capital Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Australis Capital wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Insgesamt kann daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft werden.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Australis Capital-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,03 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,025 CAD liegt deutlich darunter (-16,67 Prozent Unterschied). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,03 CAD) liegt der letzte Schlusskurs darunter (-16,67 Prozent Unterschied), was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Australis Capital-Aktie also auf Basis der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Australis Capital einen Wert von 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen RSI von 50, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Einsichten. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Schlecht" für die Australis Capital-Aktie.