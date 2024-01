Australis Capital Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend negativ für die Australis Capital-Aktie. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine rote Anzeige, was auf fehlende positive Diskussionen hindeutet. An zwei weiteren Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Die verstärkten negativen Diskussionen führten dazu, dass die Redaktion die Aktie als "Schlecht" bewertet und das Anleger-Sentiment entsprechend ebenfalls als "Schlecht" einschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Australis Capital-Aktie liegt bei 50, was als neutral bewertet wird. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI ergeben ebenfalls eine neutrale Bewertung für das Wertpapier. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Australis Capital.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen über einen längeren Zeitraum ebenfalls eine neutrale Einstufung für die Aktie. Die übliche Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Australis Capital in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Australis Capital aktuell bei 0,03 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,025 CAD aufweist. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -16,67 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage ergibt mit einem Abstand von -16,67 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird daher die Aktie mit "Schlecht" bewertet.