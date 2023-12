Australianri Projects Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

In den letzten zwei Wochen wurde die Australian Agricultural Projects von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einschätzung "Neutral" zu.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes erfolgt, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Australian Agricultural Projects in dieser Hinsicht keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird das Kriterium ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Australian Agricultural Projects liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Australian Agricultural Projects verläuft derzeit bei 0,02 AUD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,017 AUD, was einem Abstand von -15 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich mit einem Niveau von 0,02 AUD eine Differenz von -15 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet daher das Gesamtergebnis auf Basis der technischen Analyse "Schlecht".