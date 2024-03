Australianri Projects Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Australian Agricultural Projects-Aktie beträgt aktuell 40, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI der letzten 7 Tage und zeigt, dass die Aktie auf dieser Basis überverkauft ist. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für den 25-Tage-RSI. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Australian Agricultural Projects daher ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionsintensität im Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Australian Agricultural Projects wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der gleitende Durchschnittskurs der Australian Agricultural Projects beläuft sich auf 0,02 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,023 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +15 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt ebenfalls bei 0,02 AUD, wodurch die Aktie mit +15 Prozent Abstand ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der Kommentare und Themen auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung und die Themen rund um Australian Agricultural Projects neutral waren. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Die Gesamteinschätzung lautet daher, dass die Stimmung bezüglich Australian Agricultural Projects als "Neutral" einzustufen ist.