Australian Vintage Aktie: DAS heißt noch nichts

Die technische Analyse von Australian Vintage-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,43 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,38 AUD liegt, was einer Abweichung von -11,63 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,41 AUD, der letzte Schlusskurs jedoch bei 0,38 AUD, was einer Abweichung von -7,32 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Australian Vintage-Aktie einen Wert von 66 für die letzten 7 Tage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 60,53, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Australian Vintage.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als neutral eingestuft, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher erhält das Unternehmen auf dieser Ebene ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung für Australian Vintage abgegeben.