Australian Vanadium Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Australian Vanadium-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,03 AUD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,016 AUD, was einem Unterschied von -46,67 Prozent entspricht. In der charttechnischen Analyse erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,02 AUD unter dem letzten Schlusskurs (-20 Prozent), wodurch die Australian Vanadium-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird das Unternehmen also in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Australian Vanadium liegt bei 57,14, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie insgesamt die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt sich ein eher unterdurchschnittliches Bild. Die Aktivität im Netz war schwach, und es ließ sich eine negative Stimmungsänderung identifizieren. Daher wird die Australian Vanadium-Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit für das Unternehmen in diesem Bereich die Einstufung: "Schlecht".