BCE Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Aktie von Bce durchbricht die 200-Tage-Linie, was auf eine negative Entwicklung hindeutet. Mit einem aktuellen Kurs von 57,76 CAD erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da sie mit einem Kurs von 51,78 CAD einen Abstand von -10,35 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 53,15 CAD, was einer Differenz von -2,58 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Befund also "Neutral".

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Bce in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit 11 positiven und drei negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie von Bce eine Rendite von -7,13 Prozent erzielt, was jedoch immer noch 10,62 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -4,7 Prozent, wobei Bce aktuell 2,43 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine eher neutrale Einschätzung für die Bce-Aktie. Der RSI7 beträgt 85,23, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 57,11 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.