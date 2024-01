Australian Strategic Materials Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die technische Analyse der Australian Strategic Materials ergibt, dass der aktuelle Kurs von 1,235 AUD um 9,19 Prozent unter dem GD200 (1,36 AUD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Ebenso weist der GD50 einen Kurs von 1,41 AUD auf, was bedeutet, dass auch hier ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -12,41 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Australian Strategic Materials als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Australian Strategic Materials größtenteils positiv sind. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde die Aktie von Australian Strategic Materials auf Basis der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung untersucht. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität zeigten eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führte.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Australian Strategic Materials liegt bei 78,72 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder Überkauftheit noch -verkauftheit an, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Australian Strategic Materials ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.