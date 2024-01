Australian Silica Quartz Group-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Australian Silica Quartz betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Australian Silica Quartz also als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Auch über einen längeren Zeitraum zeigt sich bei Australian Silica Quartz eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Australian Silica Quartz bei 0,05 AUD verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,058 AUD aus dem Handel, was einem Abstand von +16 Prozent entspricht und die Einstufung "Gut" erhält. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein Abstand von +16 Prozent und somit ein "Gut"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund also "Gut".